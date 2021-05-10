世界盃亞洲區外圍賽將會在五月尾重燃戰火，中國男子足球隊周一公佈26人的大軍名單，當中剛助西乙愛斯賓奴獲得升班資格的前鋒武磊入選，名單中亦有5名歸化兵在列。

由李鐵領軍的中國男子足球隊的26人名單中，廣州隊（前名為廣州恆大）有最多球員入選共7名，當中包括4位歸化兵，包括艾克森、阿蘭、費蘭度和蔣光太。而另一位歸化兵則是來自國安隊的前阿仙奴中場李可。而一眾常規主力如韋世豪、張琳芃和于大寶等都悉數入選。

中國隊對上一次世盃外分組賽在10月進行，當時仍由意大利教頭納比執教，當時球隊以1:2不敵敘利亞，目前在A組排在第二位，落後多打一場的敘利亞8分，在只在首名才能直線出線下，球隊的出線形勢並不樂觀，唯有寄望以最佳小組第二名的資格出線。

世盃外在五月尾重開，A組賽事將會在關島開打，中國需要應付四場賽事，包括關島、馬爾代夫和敘利亞。

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