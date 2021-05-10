意甲已衞冕失敗的祖雲達斯周日再受打擊，以0:3大敗予到訪的AC米蘭後在積分榜跌落第五位，隨時有機會無緣參與來季歐聯，不過，祖雲達斯教練派路強調他不會辭職。

派路賽後表示︰「辭職？不，我不會退讓。雖然有一定困難，但我帶着很大熱情接下這職務。我是由球會支配，還有三場比賽，所以獲得准許，我會繼續我的工作。」他指出︰「我腦中有不同的計劃，而我以為會有一個由我主導的不同團隊。我為一些概念而努力，但後來我需要就他的特點去改變及作出適應。」

派路又說︰「不是這支球隊抗拒改變，但可能你的一些想法因為某些球員而變得難以實行，而如果我不能令這些球員發揮到最好，那便是我的錯，我需要做得更好。如果有事情出了問題，我會負責任。這支球隊是由出色的球員組成，顯然有些東西並不奏效。」

祖雲達斯現時以35戰得69分排在意甲第五位，落後第二的阿特蘭大及第三的AC米蘭2分、少第四的拿玻里1分。祖記今季餘下的賽事包括周三對排第八的薩斯索羅、下周六對今季冠軍國際米蘭，5月19日在意大利盃決賽對阿特蘭大後，5月23日將於聯賽煞科戰作客博洛尼亞。

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