疫情至今奪去不少寶貴的性命，家族有七人染疫離世的木狼球星唐斯（Karl-Anthony Towns），亦從此與母親陰陽相隔。周日他度過首個沒有媽媽的母親節，極度難過的他出戰NBA常規賽前，甚至忍不住在父親懷中痛哭，但他最後仍拿下27分，領木狼作客以128:96擊敗魔術。

唐斯的母親積琪蓮（Jacqueline Towns）於去年三月染疫，她與病魔搏鬥一個多月後最終病逝，享年58歲。母親離世一年多，與媽媽關係甚好的唐斯至今未能釋懷，周日母親節令他更懷念摰親。唐斯周日出戰常規賽作客魔術前，就忍不住在父親懷中痛哭，情況令人心酸。他表示：「我整天都非常感觸，我告訴爸爸，這天要我出來比賽非常艱難，但我的家人，我的回憶及這支球隊給予我勇氣，讓我來到（奧蘭多）這裏比賽。」

他續道：「真的非常困難，向所有支撐着家庭的媽媽，以及那些已經不在人世的媽媽，今天是您們的日子，母親節快樂，這世上沒有事比當媽媽更加偉大。」其父親唐斯Sr亦明白兒子的感受，他更是失去深愛的太太：「那是很令人感觸的，但她知道我們仍在做她想我們做的事，定會很高興。」今年一月亦證實確診的唐斯，今場最後交出27分、9籃板和4助攻，帶領木狼大勝。

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