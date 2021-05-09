貝迪斯（圖）近仗經常和波，在周一的西甲迎戰CF格蘭納達時又陣容不整，要讓半/一似乎兇險，不過，由於格蘭納達亦近況一般，而且同樣未能「夫添」，因此，今役極可能和波收場，不妨直取「主客和」3.5倍的「和」，並補有1.83倍的「雙」。（球賽編號：星期一8；now632台明日3:00am直播）

未計今輪聯賽，貝迪斯以34戰得51分排第7位，領先第8位的格蘭納達6分，今役只要擊敗格蘭納達，就幾可肯定獲下屆歐洲賽參賽資格。不過，貝迪斯近六場全部打和，無論是對強隊如馬德里體育會及皇家馬德里，抑或鬥弱隊如艾爾切及華拉度列，都全部和波（見附表），今役又有攻擊中場費基亞及中堅艾沙文迪被罰停賽，前後場實力均有所削弱，未必能打破近仗和波的悶局。

格蘭納達雖然亦要搶分爭踢下屆歐洲賽，今役面對主要對手貝迪斯，更加不會放軟手腳，不過，球隊近10場僅得3勝7負，只計作客的話，近10場則是2勝1和7負。另外，格蘭納達今役亦同樣未能排出最強陣容，前鋒蘇爾達杜要坐波監，中場路爾斯米拿因傷缺陣，而門將雷爾施華則上陣成疑，受讓亦不值博。既然貝迪斯近仗經常和波，而且近4次聯賽迎格蘭納達亦有3場打和，今役可直取和波。若嫌直取和波太冒進，則可以補兩隊總入球開「雙」。