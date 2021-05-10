首屆國家盃場地單車賽將於本周四在香港單車館「隔離泡泡」及閉門下舉行，各隊今日到單車館進行首天練習，根據「泡泡」要求，外隊飛抵香港後要經過兩次病毒檢測，合格才可到單車館，港隊亦在「女車神」李慧詩帶領下，亦到場練習。

今次約有來自23個海外國家約100名車手出戰國家盃，先頭部隊包括日本、美國、大馬、德國已於昨日及今日抵港，除了美國隊仍在等檢測結果，其餘都通過了抵步後兩次檢測，包括一次在機場的政府檢測及專車送抵酒店後，第二次接受賽會專業團隊的檢測，兩次陰性才可到場館練習，比賽期間亦要兩日一檢。

香港隊今次派出兩男三女參賽，今晨到單車館內進行了一個半小時的訓練，相片所見，場內防疫佈置已完成，包括隊與隊之間的休息區都設有隔板；除香港外，日本亦大軍到場練習，包括2019年亞錦賽女子凱林賽金牌的小林優香以及應屆世錦賽女子全能金牌得主梶原悠未等。

另外，體院主席林大輝今日出席活動時表示，約500多名體院精英運動員、教練及工作人員接種了兩劑疫苗，包括早前透露自己已接種復必泰BioNTech的李慧詩，林表示若東奧如期舉行，港隊一定會參加。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波