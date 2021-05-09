【本報訊】提前篤定成為次循環一哥的傑志，今晚八時在旺角場上演的港超聯迎戰有中場林柱機正選的冠忠南區，強勢爭七連勝，以保領先優勢踢爭標組。

經歷小休的傑志上仗憑射手丹恩奴域連中三元，以3:1擊敗標準流浪，錄得六連勝，並以13戰31分提早鎖定常規聯賽首位。重建中的傑志下半季在丹恩奴域及巴爾拿兩名有質素外援帶領下，表現穩定，前者連續兩場大演「帽子戲法」，但正選守門員王振鵬上仗因手指受傷退下火線，此戰或缺陣。上仗交出一記助攻的傑志中場巴爾拿表示：「球隊相隔三星期後再返賽場，要拾回比賽節奏會有點有困難，但球隊有個好的開局，希望這個好走勢可延續至爭標組。」前鋒加維蘭則指每次對南區都是一場挑戰，相信此戰也一樣，但現時隊內士氣高昂，相信可繼首循環絕殺南區2:1後再下一城。

南區上仗憑港隊前鋒夏志明頭頂腳踢中三元大勝晉峰，目前13戰12分守在第5位，此戰有剛以短約加盟的林柱機登場，守衞陳港斌也停賽期滿。教練兼球員的列文表示：「上仗大勝對球隊非常重要，相信可提升球員信心。新加盟的林柱機過去在本地賽已證明了本身的實力，其加盟可提升球隊中場實力。」