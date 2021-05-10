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意甲戰報｜C朗2射0中龍 祖記吞米蘭3蛋跌出前4

35分鐘前
祖雲達斯周日於主場以0:3不敵AC米蘭而跌至第五位，C朗（右二）在這場比賽只有兩次射門且沒有中目標。

祖雲達斯周日在主場以0:3受挫AC米蘭，在意甲積分榜跌出前四，有可能無緣出戰來季歐聯。

祖雲達斯今季開始時以爭取意甲10連冠為目標，但國際米蘭早前成功封王後祖記已宣告衞冕失敗，周日在全場兩次射門都未能中龍的基斯坦奴朗拿度（C朗）表現淡靜下，球隊演出亦乏善可陳，結果淨吞AC米蘭三蛋，跌至意甲第五位，或會失落來季歐聯資格而要轉戰歐霸盃。

周日賽前，祖雲達斯和AC米蘭同是34戰得69分，兩隊分佔第四和第五位，首循環贏3:1的祖記今戰雖然控球稍佔優勢，但攻勢未見太具威脅，戰至上半場補時更失守，巴謙戴亞斯在禁區內射破施捷斯尼十指關助AC米蘭領先1:0。

58分鐘，基亞連尼於禁區內犯手球，AC米蘭獲得12碼，基斯爾操刀被施捷斯尼撲出 。AC米蘭在66分鐘有伊巴謙莫域因傷退下火線，由列比錫入替，後備上陣的這名克羅地亞前鋒，於78分鐘射入世界波將比數改寫為2:0。4分鐘後，查漢奴古開罰球入禁區，車路士借將後衞湯姆利頂入在意甲的第一球，為AC米蘭奠定3:0的勝局。

周日意甲戰果

熱拿亞　1:2　薩斯索羅

帕爾馬　2:5　阿特蘭大

維羅納　1:1　拖連奴

賓尼雲圖　1:3　卡利亞里

羅馬　5:0　克羅托內

祖雲達斯　0:3　AC米蘭

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