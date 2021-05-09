周日英超正在爭逐前四的韋斯咸，主場迎戰同樣希望爭奪來屆歐洲賽席位的愛華頓，結果客軍憑卡維特利雲上半場一箭定江山，以1:0小勝韋斯咸。賽後暫列第5位的韋斯咸，不但落後第4位的李斯特城5分，餘下3場聯賽就算全勝，亦肯定無法追過「二哥」曼聯，這意味來屆歐聯資格已由曼市雙雄鎖定兩席。

全場唯一入球在上半場24分鐘出現，當時卡維特利雲接應賓葛菲特的直線傳送，禁區內右路窄位起腳破網，助客軍愛華頓領先1:0。35分鐘，愛華頓門將比克福特大腳長傳，卡維特利雲頭槌二傳，李察利臣壓入禁區起腳，但被韋斯咸門將法比安斯基救出。39分鐘，韋斯咸原本有次黃金機會，當時賓華馬接應右路傳中，無人看管之下頭槌攻門頂高，結果主隊半場落後0:1。

下半場韋斯咸嘗試圍攻對手，60分鐘柏保路科奴斯傳向右路，華迪美高法爾第一時間撞射中柱彈出，查洛保雲面對空門射失。隨後主隊繼續圍攻不果，戰至84分鐘客軍愛華頓快速反擊，卡維特利雲左路傳中，剛後備上陣的祖舒亞京治頭槌攻門中柱彈出，未能替愛華頓擴大比數，最終愛華頓憑卡維特利雲的入球，1:0小勝韋斯咸完場。

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