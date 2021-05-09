周日曼聯作客阿士東維拉在先失一球，再一次在下半場發力連入3球，後上以3:1反勝對手。根據OptaJoe的數據，今季曼聯已錄得多達10場，在先失球下後上反勝全取三分，成為英超史上單季最多反勝賽場的球隊，表面上是非常魔性澎拜，但筆者認為曼聯往往開賽率先落後，令自己陷於劣勢並非好事，這亦是曼聯與榜首曼城之間的差距。

作為一支爭標球隊，面對比自己實力更弱的對手，理應要展示出應有的霸氣。偏偏今季鬥Big6常有好表現，包括對曼城今季保持1勝1和的曼聯，面對較弱的對手卻經常率先落後，甚至迎擊白禮頓、紐卡素、修咸頓、錫菲聯、富咸這些護級分子，曼聯全數都曾經落後，令球隊陷入困境之中。

雖然曼聯今季多達10次後上反勝，但季中競爭對手曼城保持連勝之際，曼聯在1月尾至2月初連鬥榜尾三弱富咸、錫菲聯及西布朗都是先落後，最終曼聯就爆大冷1:2慘負降班膽錫菲聯，以及1:1賽和目前排尾二的西布朗，這5分隨時決定了今季英超冠軍誰屬。

事實上，曼聯早已為自己習慣先落後而吃下「惡果」，今季歐聯分組賽曼聯原本兩連勝形勢大勝，作客最弱的巴沙克舒希一戰，卻因輕敵在上半場先失兩球下最終輸1:2，令最後一役作客RB萊比錫許和不許負，結果曼聯在上半場先失3球，下半場就算狂轟19腳射門卻只入兩球，最終輸2:3於歐聯分組賽出局。

從今場鬥維拉的比賽所見，上半場曼聯繼續他們的沉悶踢法，攻勢雖有但具威脅埋門不多，結果被對手「偷雞」先入一球。結果下半場曼聯卻突然醒覺，雖然要多謝對手先送上12碼，但下半場曼聯的比賽速率及埋門「到肉」程度明顯較強，格連活特及卡雲尼的入球，亦證明了他們的級數及具有撕破對手防線的入球能力。

實力上，曼聯理應如曼城般，對弱隊早早取得領先，然後再尋找第二個入球殺死比賽，並非要「落後先識踢波」，以上的例子已證明曼聯並非每次都能100%後上反勝，曼聯下季想挑戰曼城爭取聯賽冠軍，這個先落後的壞習慣必需作出改善。

文：尊嘉

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波