【香港長池游泳計時賽三】

【本報訊】香港增添一張東京奧運入場券，23歲的混血女飛魚何詩蓓周日在體院閉門進行的香港長池游泳計時賽三中，於女子50米自由泳游出新港績的24秒59，同時達到東奧A標（24秒77），個人獲得第三張東奧入場券，同日她在400米自由泳以4分10秒87亦打破由自己保持的香港紀錄。

女子50米自由泳並非何詩蓓的主項，但之前仍多次游出東奧B標的成績，包括去年10月在體院不計入港績的館內賽，曾游過24秒79；上月同一地點的長池計時賽次回合，何詩蓓游出24秒83的新港績並達東奧B標，事隔三星期，她昨游出24秒59達東奧A標奪冠，亞軍是26秒09的譚凱琳，季軍是26秒50的簡綽桐。何詩蓓其後在400米自由泳以刷新港績的4分10秒87奪冠，舊紀錄是她保持的4分11秒90，新港績亦達東奧B標。男子組的何甄陶，在50米自由泳以22秒09刷新港績達B標，十分接近東奧A標的22秒01。香港現有兩位女飛魚何詩蓓及歐鎧淳達到東奧A標（見附表），連同兩個接力賽，港泳隊暫取得六張東奧入場券，截標日為6月底，相信會有更多泳手達標。

另外，馬術障礙賽因近日有斯里蘭卡騎手質疑國際馬聯計算亞大區排名時出錯而上訴得直，最後原以亞大區第二名獲入場券的鄭文傑，現位列東奧個人賽及團體賽第一後備，要到6月底才有定案，港隊暫有34張入場券。