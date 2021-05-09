曼聯主場奧脫福球場被世人稱之為「夢劇院」，然而這個能容納7.6萬名球迷的球場，原來是「金玉其外、敗絮其中」！英國《每日郵報》報稱，奧脫福主場館屋頂經常漏水，不但出現生鏽情況，甚至受到鼠患問題困擾。然而班主格拉沙家族卻一於懶理，為了慳錢拒絕了2億鎊的翻新工程，難怪會激起魔迷的憤怒。

雖然奧脫褔球場容量是英超最多，不過球場大並不代表是最好，近年曼聯其他英超競爭對手，紛紛投資改善主場。自2000年起，曼聯在過去11年間只用了1.18億鎊改善主場，反觀宿敵利物浦卻花費了2.78億鎊包括翻新看台，曼聯的同市對手曼城亦花費了3.74億鎊包括擴建主場館，熱刺則花費了高達14億鎊興建了歐洲最先進的新主場。

英國《每日郵報》報稱，曼聯去年曾想將奧脫褔擴建至能容納9萬人的球場，然而為免曼聯球隊「無家可歸」，目前這項工程仍未實行。然而不少曼聯球迷都覺得，早於1910年建成的奧脫褔球場讓人有過時的感覺，更嚴重的是奧脫福球場存在漏水問題，早於2012年奧脫褔主辦奧運時，屋頂曾出現漏水的情況。2019年4月，一場風暴吹襲了英格蘭西北部，奧脫褔球場屋頂更出現塌陷，雨水不斷流入看台上。

另一個問題是鼠患嚴重，早於2006年曼聯的英足盃對手伯頓，曾公開抱怨球場上滿是老鼠；2010年曼聯主場迎戰韋斯咸，亦有一隻老鼠在場上奔走，然而曼聯卻一直未有處理問題，2015年9月曾被當地議會批評，未能採取有效措施控制鼠輩橫行，特別是在球場附近有不少能讓老鼠尋找到食物的地方。

難怪前曼聯名將加利尼維爾早前公開呼籲格拉沙家族賣盤時，亦曾經提及奧脫褔的情況：「從電視上球場看似很好，但你在現時會看到它正生鏽和腐爛。訓練場在英國甚至不入前五，我們已經10年沒有殺入歐聯4強，8年沒有贏得聯賽冠軍了，球會周邊的土地尚未開發遭到廢棄，但其他球會都正興建更多設施來增強球迷體驗。」

有曼聯球迷表示：「多年來奧脫福球場都沒有進行過任何投資，屋頂漏水表明了格拉沙家族對球會的關心程度。」、「他們不在乎球會，並把它當作搖錢樹，奧脫福要倒塌了，到處都是漏水，但他們卻沒有做任何事來固定球場結構。」

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