AC米蘭周日作客3:0大勝祖雲達斯升上第三位，球隊在教練皮奧利的帶領下有望重奪歐聯參賽資格，這位意大利教頭直言觀看了歐聯四強的賽事，從車路士和曼城身上得到啟發。

皮奧利賽後表示：「球員今場非常專注，他們的表現接近完美，米蘭從未有這個球場中獲勝過，大家都非常高興。」他亦指自己向車仔曼城偷師：「我之前觀看了歐聯四強，車路士和曼城在無球下的表現令我印象深刻，增加了比賽的強度和節奏。我希望米蘭亦可以做到，球隊亦在重要的賽事中把握到入球的機會。」

皮奧利是近年攜領米蘭最成功的教練，上季重啟後令球隊不敗殺上第六取得歐霸資格外，今季更有希望助球隊重奪歐聯參賽資格，球隊對上一次出戰歐聯，已經要數到13/14球季。有傳米蘭今季未能贏得歐聯資格，皮奧利就會被炒，但體育總監馬甸尼否認此事，更指前四本不是米蘭今季的目標：「班主沒有要求球隊今季要贏得歐聯資格，我們亦未有預計到今天的情況，但球隊現在排在第三位，我們必定會全力以赴。」球隊在餘下三場的對手分別是托連奴、卡利亞里以及目前同得72分的阿特蘭大。

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