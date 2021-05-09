康文署管轄的足球場經常被用家批評管理不善，場地大小標準不一，龍門框高矮有別，場地失修等，早前有五場足總聯賽於賽前被揭龍門框高度不相稱，賽事因而腰斬。

本報調查發現康文署管轄球場近半不達國際足協標準，龍門框也不符2.44米要求，當中跑馬地1號場2個龍門框同樣高於標準，其中一邊高度達2.53米。南華領隊鄧柱盛上月在跑馬地1號場踢罷甲組聯賽對港會，獲悉龍門框高度不合標後，向足總監場投訴龍門枉框高矮不一影響賽事公平性，希望有關方面正視設施不合標準問題。球員希望場地硬件上不能隨隨便便。

政府最新一份財政預算案中將撥款3.18億元改善康文署轄下70個足球場，包括大幅增加符合國際標準的五人足球場，並將現有11人場擴建為國際標準的場地，這多少反映本地足球場長久以來面對不標準的問題。

國際足協所訂的球場標準長度是100至110米，闊度為64至75米，禁區長16.5米闊為40.32米，龍門框長7.32米，高為2.44米。立法會議員陳沛然早前向政府提交文件指，康文署現有61個11人足球場，有25個大小未達國際標準，如將縮水11人場畫上標準尺寸的禁區，可以想像，邊線與禁區距離大為收窄，出現摩士公園及跑馬地遊樂場邊線幾步便到禁區的「畸形場」。

政府在疫情後逐步開放設施，足總於3月底逐步安排不同級別聯賽復賽，甫開賽被球員揭發球場的龍門框場不標準，先後有五場賽事因此而腰斬（見另文）。記者量度過跑馬地遊樂場與黃竹坑合共12個龍框，闊度大致正常，但高度則全不達標，當中跑馬地1號場，其中一邊龍門框高度為2.53米，即較正常高9cm，另一邊龍門框則高2.51米，即兩個龍門框既超標，又不一樣。

據悉，自爆出有足總賽事因龍門框不標準而被腰斬後，康文署通知所有安排港超聯職業賽事的球場工作人員再三量度龍門框長闊是否合標準，但就未有要求檢查舉行足總業餘賽事的球場龍門框。南華上月底在跑馬地1號場與港會進行甲組聯賽，記者賽後向南華領隊鄧柱盛查詢是否知道兩龍門框高於標準，且不一致。他表示康文署不少場地也不合乎標準，而此場的龍門框似乎比正常稍高；當記者告知其中個龍門框高達2.53米，他隨即聯同港會職員向足總監場投訴，足總監場隨即通知場地職員，職員不久帶同工具量度門框高度，並向南華職員證實龍門框高於標準。

鄧柱盛表示球證此戰賽前未有詳細檢查龍門：「正常程序是球證開賽前要看看兩邊龍門的網是否有損毀，一般很少看見球證賽前量度龍門框高度。可能政府（康文署）疏忽，其中一邊龍門架高了近9cm，賽事在一個不標準場地進行，影響不是太大，但對球員就不太公平，尤其對守門員，本來跳到盡可以救到，但龍門框原來大了，差一點點就救不到，少了成功感，這會影響球員信心。」

這位前愉園及南華名將指出本地很多仿真草場地比較細小，以致禁區與界線距離很狹窄，他說：「沒辦法，不知道為何這樣，這樣的場地練習時沒有太大問題，但舉行正式賽事，就算不是職業比賽，甲乙丙組賽事也要正視此問題。我們球員出身，以往到現在，有球場操練已經很好，要好好珍惜，不能要求太高了。」

他指出對球員來說，這樣的場地確實不理想，始終國際標準就是國際標準，進行的是足總正規賽事，最少場地要合標準。問到如何解決，他表示康文署與足總加強溝通才可決解決基本問題：「一定要，否則沒意思，明知錯也不去改，成件事也沒進步，這樣如何要求球員進步？政府早前說用三億改善球場，如果當中2.8億用在行政，整個改善計劃就完沒意思。」

南華守門員錢兆琛對港會後表示其中一邊龍門較高，要跳一跳才觸到門楣，他說：「對面的龍門是比較矮，龍門高矮不一當然影響公平性，多一寸、少一寸，可能出界，相差很遠，不要隨隨便便就算。其實香港好多球場也不標準，球員只有適應不同場地。」他表示場地是足球的最基本設施，界線不正常，龍門框又不合標準，難免影響比賽，並指增建標準五人場重要，但改善進行正式賽事的11人場也是必須，對球員來說，聯賽是拚命。

康文署轄下不達標球場(只列部份)

康文署不達標11人足球場

球場 尺寸(米)

大坑東3號場 100x62

北區運動場 100x62

兆麟運動場 100x62

跑馬地1號場 100x63

跑馬地2號場 90x60

跑馬地3號場 83x47

跑馬地4號場 90x48

跑馬地5號場 90x60

跑馬地6號場 100x63

大埔運動場 100x63

廣福球場 91x49

顯田遊樂場 91x61

古洞草地足球場 87x44

斧山道運動場 96x63

九龍灣運動場 90x63

銅鑼灣運動場 95x64

掃桿埔運動場 94x64

和宜合道運動場 73x47

香港仔運動(仿真草) 94x54

黃竹坑遊樂場 90x51

九龍仔2號場 98x52

九龍仔公園 91x54

摩士公園1至3號 90x45

資料來源:康文署

國際足協球場標準如下：

長度：100至110米

闊度：64至75米

禁區長：16.5米

禁區闊：40.32米

龍門框長：7.32米

龍門框高：2.44米。

記者、攝影﹕曾雁平

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