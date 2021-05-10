德國的施華利夫周日在先輸一盤以2:1反勝意大利的巴利天尼，第二度贏得馬德里網球公開賽冠軍。

2018年冠軍得主施華利夫是今屆賽事的5號種籽，他在8強淘汰了1號種籽的「泥地王」拿度，4強再擊敗世界排名第四的迪安而躋身決賽。周日面對8號種籽巴利天尼，施華利夫以6:7（8:10）先輸一盤，今場共有7次發球雙錯誤的這名德國球手，第二盤在戰至局數4:4後打破巴利天尼的發球局，之後贏出自己的發球局，以6:4追成盤數1:1平手。施華利夫第三盤以6:3再下一城，終以盤數2:1力克今場有50次無壓力下犯錯的巴利天尼，贏得第四個網球大師賽錦標，為本月底展開的法國網球公開賽打下強心針。

現年24歲的施華利夫是去年美國公開賽亞軍，他將會在法網爭取首奪大滿貫。施華利夫指自己對再贏馬德里網賽感到很高興，對未來數星期亦很期待，而在法網最好成績只是打入8強的他表示︰「要在法國公開賽取得好成績，你必須在泥地賽季有好表現。所以，這（周日的勝利）對我十分重要。」

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