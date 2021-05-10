小馬周日常規賽作客騎士，超新星當錫（Luka Doncic）因在第三節初段出手推撞騎士控衞薩斯頓（Collin Sexton），被球證判罰二級惡意犯規驅逐離場，處於接近被停賽的邊緣。雖然小馬下半場失去這位「魔術師」導航，但他們最後仍大勝騎士124:97，報卻當錫被逐之仇，亦為球隊拿下四連勝。

第三節餘10分05秒時，於籃下防守的當錫被上前搶籃板的薩斯頓撞了一下，前者不忿，出手還擊並打對方的下盤。兩人繼續爭位期間，當錫再用力推了薩斯頓一把。球證多次翻看片段後，認為當錫故意擊打薩斯頓的腹股沟位置，判予他二級惡意犯規並即時驅逐離場，他今場交出15分、5籃板、5助攻和2偷球。當錫賽後形容：「我看完片段後，我知道自己打到他，但那並不是有心的，我認為這種行為常在比賽中發生，這是我的解釋，明顯那不是故意的，那只是兩位球員為搶籃板爭奪位置。」

當下瞪大雙眼的當錫，對自己被逐感到很意外，離場時更不忿地笑着。他續指以為球證是翻看自己有否犯規：「我以為球證在查看我有否犯規，他們竟判罰我二級惡意犯規，我真的很驚訝。」雖然今次並不計算在當錫所拿下的技術犯規次數上，但他今季已累積15次技犯，並是五場內第二次被逐，只差一次技犯便要被聯盟禁賽。當錫離場時小馬僅領先騎士68:59，隊友被逐令他們有更大的拼勁，他們第四節一度把比分拉開至30分，最後大勝一場為當錫報仇。

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