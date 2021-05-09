■香港足球代表隊曾在近期爆龍門不合標準的蒲崗村道仿真草球場操練。資料圖片
康文署管轄全港大部份體育場地及設施，可是管理常惹批評，當中以足球場問題最大。康文署近年將大部份真草足球場改為仿真草，將原已不達標的足球場勉強劃為11人場，界線不合比例，不倫不類，連業餘足球愛好者都大感難以適應。
為增加足球場使用率，康文署近年逐步將真草場轉為仿草，當中跑馬地遊樂場內大部份已是仿草場，真草場只餘兩個，一個11人，另一為七人場。可是五個仿草場，1號場的面積為92x60米，已是較接近標準，故是場內唯一可安排足總賽事場地，其餘均遠離標準。
球場重開後不時租用跑馬地仿草場的業餘發燒友指，康文署建一個不合標準場地讓足總舉行正式賽事，十分荒謬。大專生Gordon表示近期常與朋友到此場友賽，發覺與標準場有很大分別。他說：「這裏仿真草質素可接受，但每個場大小不一，禁區與龍門（大小）又有分別，如有資源應改善到每個場同一標準。」
另一受訪者Keith指除跑馬地，也有到過九龍灣及樂富等球場，發現不同場地的龍門高矮原來也有差別，球場長闊又不一，邊線與禁區距離不合標準：「樂富場地比較差，似長時間沒維修。」有報道指，部份仿真草場超過10年未有維修，仿草內膠粒流失，未有翻鬆仿草，場地變硬像在硬地毯上作賽，球員長時間在這樣的場地訓練及比賽極容易受傷，但康文署一般只會接到投訴才會召開會議提出改善的程序。