效力意甲AC米蘭的瑞典著名球星伊巴謙莫域，在球隊周日作客3:0擊敗祖雲達斯的聯賽中膝蓋受傷並因傷離場，或影響這位已39歲前鋒參加6月歐洲國家盃的機會。

伊巴謙莫域是在下半場跟對手在中場爭奪時受傷，而倒地後他用手按着膝蓋。伊巴謙莫域本希望繼續作賽，但傷勢太重，在66分鐘要由列比錫入替。但伊巴謙莫域被換出後仍一直留在場邊幫隊友打氣，結果AC米蘭也大勝3:0而回。

AC米蘭中場伊斯美賓拿沙透露，隊中「老將」如伊巴謙莫域和中堅卡積亞賽前激勵球員要奮戰，是球隊能擊敗祖雲達斯的主因。他說：「伊巴謙莫域和卡積亞賽前有向球員發表演說，他們是資深球員，我們自然聽他們的說話去做。當有一個如伊巴謙莫域這樣地位的球員去跟你說你要為球隊奮戰，你便知道定要用200%努力去比賽。」

AC米蘭教練皮奧利賽後則表示，伊巴謙莫域今場其實是帶傷上陣，怎知又受傷離場。皮奧利說：「伊巴謙莫域賽前狀態其實不是十足，現在他感到膝部痛楚，我們只能希望其傷勢不是太嚴重。」

據了解，伊巴謙莫域今次要養傷多久，目前還是問號。特別是已39歲的他近年多次因膝傷而長期缺陣，康復所需時間實有很大的不確定性，也勢影響到他代表瑞典參加今夏歐洲國家盃的機會。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波