國際米蘭今個月初就提前贏咗意甲冠軍，一班球員原本應該好開心嘅。不過國際嘅金主蘇寧集團就財困，據意大利傳媒話太子爺張康陽日前仲親自同班球員見面，要求佢哋自願放棄兩個月人工同球會共渡難關。

國際名宿辛尼迪日前向傳媒承認，球會現時存在「嚴重嘅財務問題」，據傳媒透露指，國際需要喺今個月底嘅限期前，嘗還一筆分期貸款，所以球會而家急需現金周轉。消息指國際會長張康陽日前一眾球員傾咗45分鐘，希望佢哋可以放棄兩個月人工，據講如果事成嘅話球會就可以慳到2,500萬歐元。

不過班球員就梗係唔肯啦，國際無奈之下唯有再讓步，希望可以將呢兩個月人工以分期付款方式喺未來幾年還清。不過由於國際隊中有部份球員今季結束之後就會約滿，佢哋就真係「睬你都傻」，國際要全隊同意減薪相信仲難過贏意甲。有消息指假如雙方真後傾唔掂數嘅話，國際就率先裁走阿歷斯山齊士同維達爾呢對智利孖寶，兩位球員嘅年薪分別係650同700萬歐元，不過而家經濟環境咁差，都好難搵到球隊肯接貨喇。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波