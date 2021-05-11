全球疫情仍然嚴重，反對今夏舉行東京奧運的聲音越來越高漲，世界排名第二的日本網球女將大坂直美亦表示，賽會應該好好考慮是否應該堅持主辦這項體壇盛事。曾贏得四面奧運金牌的莎蓮娜則表態，不會參加東奧。

「我是一名運動員，第一個反應當然是希望出戰奧運。」大坂直美說。「但作為一個人，我會認為在疫情之下，假如大家的健康受到威脅，心裏都感到不安的話，那就應該要三思了。」

這個四項大滿貫女單錦標得主又認為，奧運牽涉的人數眾多，在未能確保所有人都接種疫苗的情況下，公共衞生難免會受到威脅。她說：「將會有很多人進入這個國家（日本），所以他們（主辦單位）必須做出正確的決定。我已經接種疫苗，但我認為終究不能強迫任何人接種。」

另一方面，曾贏得一面單打及三面雙打奧運金牌的美國名將莎蓮娜，表明不會丟下三歲的女兒到東京參賽。「我從沒試過離開她（女兒）超過24小時，這大概已給出了答案。我沒有想到太多關於東京的事情，因為那原本是去年的事。它延至今年才舉行，但疫情仍然繼續，所以有很多事情需要考慮。」這位39歲老將說。

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