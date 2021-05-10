女車神強戰回歸！「2021UCI國家盃場地單車賽」將於周四至日（13至16日）假將軍澳單車館閉門舉行，闊別賽場14個月的李慧詩率領另外兩男兩女港將主場出擊，寓賽於操，為七月東京奧運熱身。今次賽事採「隔離泡泡」形式舉行，觀眾無緣入場，但李慧詩指支持者的樣貌和吶喊聲已深入腦海，呼籲車迷透過網上及電視轉播支持港隊。

香港自19年11月主辦「場地單車世界盃」分站後再辦國際賽，是次「國家盃」為國際單車聯會主辦的（UCI）全新賽事，車手可以三站國家盃賽事搶分爭入世錦賽。受疫情影響，港隊中、長距離運動員現於中國訓練，未有回港，東道主港隊派主將李慧詩、李海恩、楊礎搖、羅子駿及杜棹熙五位短距離運動員應戰，爭取佳績。距東京奧運開幕不足三月，港隊總教練沈金康預告是次賽事將為港隊最後熱身機會，他期望運動員能寓賽於操，以此調整奧運前的訓練方針，並提早適應奧運隔離泡泡措施，「比賽按照東奧來準備，自去年三月世錦賽後，李慧詩已有14個月無比賽，有一場比賽對運動員來說非常重要，除作賽前熱身，亦可於最後階段修訂計劃。」

33歲的李慧詩相隔14個月再次落場，她報名參加爭先、團體爭先及凱林賽三項，她指目標爭先賽能有牌落袋，「今次出賽為咗為奧運熱身，疫情下我第一次比賽，無觀眾，而且又有隔離嘅距離，咁樣可以綵排奧運情況，我目標爭先可以入前三，團體就想入到前八。雖然係閉門比賽，但希望大家喺網上同直播支持我哋，其實平時都好多香港觀眾入場支持，佢哋嘅樣同吶喊聲喺晒我腦入面，我知道佢哋係支持緊。」一改慣例，女子組團體爭先賽將由兩人改為三人一隊，早前預告年底戰畢世錦賽及全運會後將淡出的李慧詩認為港隊師妹坐擁潛力，改制有利爭逐成績，「團體賽好少隊可以出到三個人，有需要時我喺亞運可以幫佢哋一把，相信四年時間內佢哋可以於亞洲站穩陣腳。」李慧詩以外，另一奧運人馬李海恩則特意從中國返港參賽，她透露早前到浙江出戰兩場全國聯賽，然而或因隔離兩周影響狀態，比賽表現未如理想，坦言初時感到挫敗，期望今次能於主場反彈，「我第一次以泡泡形式比賽，東奧前先有綵排係個優點，我目標好簡單，就係凱林賽想入決賽爭獎牌。」比賽另一焦點落於港隊新戰衣上，港將今次將穿上全新粉紅戰衣上陣，但沈金康賣關子表示此賽衣並非專為奧運而研發的單車衣，「我們為奧運衣服投入很多資源研發，相信港隊衣服是世界第一的，但現在還未完整公佈，相信奧運時會給大家一個驚喜。」

港隊賽程

日期 時段 項目 港隊運動員

13/5（四） 6:00pm-8:12pm 女子團體爭先賽資格賽至決賽 李慧詩/李海恩/楊礎搖

14/5（五） 11:00am-2:27pm 女子爭先賽資格賽至八強 李慧詩、李海恩

男子一公里計時賽資格賽 羅子駿

6:00pm-8:46pm 女子爭先賽四強至決賽 李慧詩、李海恩*

男子一公里計時賽決賽 羅子駿*

15/5（六） 12:00pm-1:27pm 男子凱林賽首圈至復活賽 羅子駿、杜棹熙

女子500米計時賽資格賽 李海恩

6:00pm-9:34pm 女子500米計時賽決賽 李海恩*

男子凱林賽準決賽至決賽 羅子駿、杜棹熙*

16/5（日） 9:00am-12:07pm 男子爭先賽資格賽至八強 羅子駿、杜棹熙

女子凱林賽首圈至復活賽 李慧詩、李海恩

3:00pm-6:16pm 男子爭先賽四強至決賽 羅子駿、杜棹熙*

女子凱林賽準決賽至決賽 李慧詩、李海恩*

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