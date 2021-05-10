周一曼聯在官網宣佈，成功與現年34歲的烏拉圭射手卡雲尼延長一年合約，直至2022年6年才結束，打破卡雲尼希望回到南美洲效力的傳聞。

卡雲尼今季已為曼聯射入15球，在曼聯目前排在英超次席及殺入歐霸決賽均發揮了重要作用。卡雲尼在官網表示：「整季我與球會的一切產生了深厚感情，我亦感覺到與我的隊友及教練團亦建立了密切的聯繫，他們每天給我額外的動力，我知道我們可以取得特殊的成就。」

「由我來到的第一刻開始，我已感覺到領隊的信任，作為一名球員，這可以讓你有完美的機會去踢出最好的足球，我想在此多謝他。」

「我接觸了很多球迷都想我留低，我將會竭盡所能為他們帶來快樂和喜悅，我現時還未有機會在奧脫福球迷面前比賽，這是我急不及待想做的事。」

曼聯領隊蘇斯克查則表示：「當卡雲尼簽約時，我說過他會找來活力、力量和領導能力，事實證明我沒有錯，他已經做到了我想像的一切甚至更多。」

「作為領隊，我們知道他的入球數據，不過他的個性更為球隊帶來更多東西，他擁有勝利的心態，明確知道自己所做的一切。」

「卡雲尼總是最後一個離開訓練場的人，他每天都以職業的態度，成為陣中年輕人的榜樣。我一直希望他的能留下來，並感受曼聯球迷對他的支持，續約後代表他將有機會獲得這個機會。」

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