距離東京奧運開幕僅餘兩個多月時間，雖然今屆奧運在疫情籠罩之下舉行，但無阻一眾運動員在國際舞台爭奪殊榮之心。各個體育項目均眾星雲集，如網球界有20個大滿貫錦標得主費達拿、日本混血球手大坂直美，籃球界有班霸美國「夢之隊」，游泳界亦有「新水神」迪素、「女版水神」列迪姬，羽毛球界有一哥桃田賢斗、中國球手諶龍等。

網球

今夏8月就年屆40歲的瑞士網球天王費達拿，因膝傷休戰13個月後於今年3月復出，此前他多次表示若自己健康許可，很希望能在東奧最後探戈。今屆將會是他職業生涯第五屆奧運，一直欠一枚單打金牌的他，08年北京奧運與同胞華域加贏過雙打金牌，單打就只贏過銀牌，他形容今屆奧運對他來說意義重大。而今年澳網贏得個人第四個大滿貫的日本球手大坂直美，是體壇炙手可熱的新星之一，雖然近日她就疫情發表應否辨東奧的聲音，但她表示過自己非常渴望參與奧運。

籃球

美國「夢之隊」由1936年柏林奧運起15次稱霸奧運男籃項目，包括由08年北京奧運起三連霸。美國隊於前年夏天的籃球世界盃只以第七名完成，一眾美國球星已誓言要在奧運舞台復仇，今屆東奧他們將力爭取得四連冠。據報美國籃球協會稍後會公佈比往年奧運更多人選的候選名單，湖人球星勒邦占士（ LeBron James）、網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）和勇士球星史堤芬居里（Stephen Curry）等超級巨星悉數在陣，他們亦表示過希望參與今屆東奧。

游泳

有「新水神」稱號的美國泳手迪素於前年的游泳世錦賽埋單獲6金2銀，單屆世錦賽拿下8面獎牌成為史上第一人。15歲就踏上奧運舞台的他，主項游50米、100米的蝶式和自由式，他亦在16年里約奧運贏過兩面金牌。另外，「女版水神」的列迪姬同樣15歲就首次亮相奧運舞台，該屆便爆大冷摘下2012倫敦奧運800米自由泳金牌，參與過2屆奧運拿下5金1銀佳績，同時是世錦賽長池15金得主，並是女子400、800及1,500米自由泳世界紀錄保持者。游泳賽事值得留意的還有匈牙利「鐵娘子」賀素、英國蛙王比堤、美國蛙后莉莉京治等。

中國本來有奪金希望，但奧運三金得主泳手孫楊因被裁定干預興奮劑管控罪成，去年被國際體育仲裁法庭（CAS）判罰停賽八年。孫楊及後向瑞士聯邦法院上訴，獲判發還重審。CAS將於5月底就孫楊一案舉行第2次聽證會，今次結果將會影響這位29歲中國泳手能否趕及東京奧運以及他的游泳生涯。

田徑

上屆奧運奪得女子100和200米跑金牌的牙買加女飛人伊蓮湯遜，去年在鑽石聯賽的100米賽事連贏羅馬和多哈兩站，其中她在羅馬站更跑出了10.85秒的世界年度最佳成績。伊蓮湯遜在訪談中表示，期望能今年奧運成功衞冕：「我是上屆的雙金得主，希望今屆能夠衞冕。」

羽毛球

羽毛球過去一直是中國在奧運的其中一個「金牌倉」，不過日本近年在羽壇強勢崛起，男單更有現時世界排名第一的桃田賢斗，肯定會成為上屆男單得主諶龍一大強敵。32歲的諶龍在上屆奧運之後，無論場內場外都有不同體驗，場外經歷了結婚、初為人父，場內就經歷了世錦賽和亞運的失利，以及改變打法的過度期。

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