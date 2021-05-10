小馬周日常規賽作客騎士，超新星當錫（Luka Doncic）因在第三節初段出手推撞騎士控衞薩斯頓（Collin Sexton），被球證判罰二級惡意犯規驅逐離場，瀕臨停賽。雖然小馬下半場失去這位「魔術師」導航，但他們最後仍大勝騎士124:97，報卻當錫被逐之仇，亦為球隊拿下四連勝。

賽事第3節餘10分05秒時，於籃下防守的當錫被上前搶籃板的薩斯頓撞了一下，前者不忿並出手還擊，打對方的下盤。兩人爭位期間續有肢體衝突，當錫隨後再用力推了薩斯頓一把。球證多次翻看片段後，認為當錫故意擊打薩斯頓的腹股溝，判罰他二級惡意犯規，即時驅逐離場，他今場交出15分、5籃板、5助攻和2偷球。被逐當下瞪大雙眼的當錫，對自己被吹二級惡意犯規感到很意外，離場時更不忿地笑着：「我真的很驚訝。看完片段後我知道自己打到他，但那並非有心的，我認為這種行為常在比賽中發生，這是我的解釋，那只是兩位球員為搶籃板爭奪位置。」

雖然二級惡意犯規不被計算為技術犯規，但當錫今季已累積15次技犯，亦是他5場內第2度被逐，再吞一次技犯便要被聯盟罰停賽。當錫離場時小馬僅領先騎士68:59，但隊友被逐令球隊有更大的拼勁，小馬第4節一度把比分拉開至30分，最後大勝一場為當錫報仇。

文：華弟