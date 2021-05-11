阿仙奴在去年疫情大爆發期間一度大幅裁員，其中更辭退全球55位球探。不過事隔9個月後，阿仙奴最近又透過獵頭公司招聘各國球探，令外界質疑球會足球總監伊度去年的裁員決定是否正確。

去年阿仙奴以球壇停擺令球會收入大減為由進行大規模裁員，其中球探部門幾乎被「連根拔起」，多達55位球探遭到解僱，其中包括效力了兵工廠超過20年，曾經為球隊發掘了法比加斯、希比和尹佩斯等球星的卡治基奧。一手包辦裁員計劃的足球總監伊度當時曾經表示，不希望球探工作分佈到世界各地進行，寧願集中一小撮人手集體工作。

然而事隔9個月，阿仙奴就透過獵頭公司展開全球招聘，讓外界質疑兵工廠和伊度的做法是「打倒昨日的自己」。此外，據英國《衞報》指，阿仙奴所委任的獵頭公司是一間專門尋找管理層級別人才的公司，收費高昂之餘亦未必在尋找球探方面具有足夠經驗，暗示兵工廠的做法可能是「倒錢落海」。

事實上，阿仙奴近年許多政策都遭到外界質疑和批評，除了去年清洗球探部，成為第一隊大幅裁員的英超球會外，兵工廠甚至解僱了由一位忠實球迷扮演了27年的吉祥物恐龍，雖然「阿仙龍」及後獲得復工，不過已經不再由同一位球迷扮演，兵工廠被批評做法涼薄。

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