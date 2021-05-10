上周六英冠煞科，由曼聯名宿朗尼所帶領的打比郡護級成功，保住英冠席位。不過，英格蘭聯賽賽會（EFL）最近對於打比郡違反財政公平原則（FFP）的上訴得直，打比郡隨時面臨在本季扣分，令球隊降班至英甲。

由曼聯名宿朗尼所帶領的打比郡周六以3:3賽和尾二的錫周三，但另一場的尾三的洛達咸尾段慘遭逼和。結果朗尼來回地獄又折返人間之下，仍然成功率隊護級成功，來季續於英冠征戰。不過，EFL在打比郡違反財政公平原則（FFP）的上訴得直，球隊需要被處分，雖然目前未有公佈，但有指打比郡將會面臨罰錢甚至罰分的處分，罰分更可能會在今季或下季執行，假如打比郡最終被罰3分並在今季執行，球隊就會降班，而目前排尾二的韋甘美就能留在英冠作賽。

打比郡因違反財政公平原則要面對聆訊，當時聯賽指打比郡有二個範疇不合規，第一是出售球隊主場作價高於市場合理價格和第二，球員註冊權資產的攤銷計算違反相關會計準則。原本在去年8月，紀律委員會已調查並認為打比郡未有違規，不過，當時EFL對結果進行上述，英媒指賽會是在第二項指控中上訴得直。有指打比郡的班主摩連斯過去一直違規，把球員資產計算上節省開支成本，更傳球會在近3年就節省約3,000萬鎊的開支。

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