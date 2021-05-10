周二意甲獨腳戲，力爭前四席位的拿玻里主場迎戰中游分子烏甸尼斯。近期拿玻里狀態大勇，聯賽六輪不敗，主場出擊的話，踏入2021年更是各項賽事計只輸1場。不過，烏甸今季韌力十足甚少大敗，受讓一球/球半未免太多，博主隊贏波輸盤，今仗敲下盤。（球賽編號：星期二9；now638、有線654及無綫myTV Super301台明日2:45am直播）

拿玻里上輪作客鬥有降班危機的史柏斯亞，僅僅半場已經遙遙領先3:0，最終以4:1大勝對手總算重返勝軌，目前以70分守在第4，爭前四的前景尚算樂觀。前鋒域陀奧森漢近期狀態大勇，已經連續四場有「士哥」，今仗料會繼續擔正攻堅。不過，球隊的防守未算太穩健，而且經常在比賽尾段有失球，前一輪主場正是90分鐘被卡利亞里中場蘭迪斯射入扳平一球痛失兩分，今仗面對實力頑強的烏甸亦可能有失球。

至於對手烏甸今季表現穩打穩紮，現時位列中游位置，以40分排在第11，雖然近期狀態一般，不過球隊甚少被對手大炒。前一輪迎戰祖雲達斯領先大半場之下才被基斯坦奴朗拿度尾段連入兩球吞敗，即使無慾無求踢風流波，亦有力令求勝心切的拿玻里吃盡苦頭，不妨敲下盤。

文：亨少