周二英超有場前四大戰上演，曼聯的5日3戰賽程來到第2站，主場鬥李斯特城。紅魔周日擊敗阿士東維拉後已穩奪前四，今戰或變陣出擊；仍在爭逐前四的李城沒有任何失分空間，焗攻下預計今仗會出現大手交易，「入球大細」捧[2.5球]的「大」。

文：王杰

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紅魔剛於周日才應付完比賽，作客維拉在先失守下，靠般奴費南迪斯的12碼，加上格連活特及卡雲尼入球以3:1反勝，成功令同市宿敵曼城推遲封王之餘，更因韋斯咸不敵愛華頓，而確定取得下屆歐聯參賽資格。儘管數字上仍有爭逐英超錦標的可能，但紅魔的真正目標已放眼月底的歐霸決賽，因此剩餘聯賽大有失分空間。早前領隊蘇斯克查表明對連日過密賽程感到不滿，只好進行輪換應付，今季在聯賽較少上陣的球員，相信在今仗對陣李城時會獲得機會。

卡雲尼攻堅有保證

上仗又有進賬的烏拉圭前鋒卡雲尼最近狀態大勇，近7仗轟入8球，雖已年屆34歲無法每場踢足90分鐘，對陣維拉時亦先列後備。但現時紅魔鋒將人源短缺，此役安東尼馬迪爾因傷續缺陣，相信卡雲尼會取代上仗正選的格連活特攻堅，紅魔的入球能力絕對不成問題。

現時紅魔陣中有馬迪爾、丹尼爾占士及菲爾鍾斯三位長期傷兵，即使球隊板凳深度不算足夠，中場仍有較少上陣機會的雲迪碧克及老將桑馬達候命。後防方面，隊長哈利馬古尼上仗傷出，無緣候命，該仗入替他的艾歷拜利，以及年輕守將杜安薛比均可扼守中路。不過兩閘缺優質副選，被迫輪換下或成漏洞。

客軍李城上仗於主場爆冷2:4不敵紐卡素，聯賽2輪不勝後已經跌落第4位，與第5位的韋斯咸只得5分差距。上季李城正正在煞科戰不敵紅魔後失落歐聯席位，這次交手又再次為歐聯資格而戰，戰意必定十足。近期李城進攻火力強勁，近5輪攻入10球，即使射手占美華迪連續三場「食白果」，依然有近5場貢獻5入球2助攻的前鋒伊恩拿祖。

李城入得又失得

李城進攻火力強，惟防線卻欠穩，占士祖斯甸及莊尼伊雲斯兩位後防核心因傷缺陣，不過由蘇恩古、韋斯利科芬拿及卡斯泰尼組成的防線，面對紐卡素亦要失四球，今訪奧脫福要取得零封實在有難度，而且雙方最近2次交手炮製了8球，值捧入球「大」。