前西班牙國腳恩尼斯達效力的日職球隊神戶勝利船，昨日突然宣佈會於今午1時舉行有關「小白」的重要新聞記者會，外界猜測他是否會提早解約或宣佈掛靴。結果虛驚一場，神戶周二在記者會上宣佈與恩尼斯達續約兩年至2023年，有消息估計他與球會完約後便會掛靴。

神戶周二在YouTube召開以「8HereToStay」為主題的網上記者會，球會用上8這個數字，是因該數字為「小白」的球衣號碼，神戶希望球迷一看見這個標籤，就會想起恩尼斯達。記者會開始後，這位前西班牙國腳跟球迷表示近年跟家人在日本生活得很快樂，並視日本為他是第二個家鄉，而且自己為球會爭標的決心仍然不變，希望繼續留在神戶更長的日子。球會會長三木谷浩史亦表示，感激「小白」在疫情下的艱巨時刻，仍選擇與球會共渡時艱。

現年36歲的恩尼斯達跟神戶續約兩年後，合約將至2023年結束，屆時他將年滿39歲，外界揣測他完約後便會宣佈掛靴。神戶亦特出「8HereToStay」的周邊相品，讓球迷購入。球會於官方Twitter宣佈消息後，得到大批球迷讚好留言。恩尼斯達去年底負傷出戰亞冠盃時，再度弄傷跟腱傷患，他休戰近五個月後於本月初才復出。

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