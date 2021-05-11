政府今日宣佈投得東京奧運轉播權，立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國認為轉播有助凝聚民意，他指政府一般不會介入商業行為，今次乃出於公眾利益作出適當干預，並表示政府不安排香港電台轉播奧運屬「無可厚非」。

東奧轉播權一直懸而未決，最終政府出手購入，馬逢國表示絕對支持和歡迎港府斥資購入東京奧運轉播權，並指在疫情下，香港巿民需要相關節目「去刺激佢哋、凝聚嗰個民意」，又指香港運動員為了參加奧運，付出很多汗水和打拼，媒體應對他們表現出適當的關注和支持。對於林鄭稱不能交代轉播權費用，馬逢國表示相信政府不會將有關資料列作永久秘密，「喺個合約正式簽訂之後，塵埃落定之後，我覺得政府亦都要喺適當嘅時候交代」。

被問到會否擔心今次政府做法將成為「壞先例」，窒礙商業機構日後購入奧運轉播權的意欲時，馬逢國稱，政府一般不應該介入商業行為，只應在商業行為變得不可行，例如轉播權費用太高、媒體出現惡性競爭時，才因為出於公眾利益而作出適當干預，「呢個往後會否成為一個習慣呢？呢個要睇返業界個態度，就唔係政府要特別擔心嘅問題」。他又認為，政府因應港台製作費用、不想造成惡性競爭的角度考慮，而未有安排港台轉播東京奧運是「無可厚非」。

此外，港協暨奧委會發聲明表示歡迎政府購下轉播權，並指曾組織「東京2020奧運播映權專責小組」與政府及各廣播機構多次會面，樂見其成，並透露屬下的「香港奧林匹克之友」將籌備於社區舉辦東京奧運宣傳活動，稍後會公佈細節。此外，香港單車隊總教練沈金康則認為疫情下轉播奧運，有助推廣奧林匹克精神，「東奧可能沒有觀眾，通過電視轉播是個很好的方法。」

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