富咸周一在英超聯賽，於主場以0:2不敵般尼，在餘下三輪聯賽的情況下，提前宣佈護級失敗，來季將與西布朗及錫菲聯一同降落英冠作賽。

儘管富咸在控球時間上佔優，但戰至35鐘反被般尼撕破防線，由艾殊利韋斯活特近門射成1:0。9分鐘後，基斯活特在禁區頂遠射得手，協助般尼半場領先2:0。易邊後富咸繼續作垂死掙扎，但始終無法平反敗局，以0:2落敗收場，在尚餘三輪聯賽的情況下，落後排在第17位兼少踢一場的修咸頓10分，正式宣佈護級失敗。

「雖然形勢早就相當不妙，但我此刻仍難免感到失望與悲痛，我真的很傷心。」富咸領隊史葛柏加說。「今仗就像整季的縮影，我們在中場的表現很好，但因為防守欠佳失了兩球，在關鍵時刻又未能作出正確判斷取得入球。我們做得真的不夠好。球員們應該明白在這個水平的賽事，應該交出怎樣的表現，雖然大家都已很努力，但要在這個聯賽生存，就要付出更多。這個聯賽很殘酷，成敗關鍵就在微小的細節之上。」

「球會需要作出重大的決定，我們經歷了降班、升班，然後又再降班，這種像過山車一樣的起伏，不是你想遇到的事情。作為一間球會，我們要釐清方向，作出正確的決定。」柏加補充說。

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