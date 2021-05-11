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東京奧運｜轉播費億元起跳電視台卻步 無綫上屆勁蝕1.5億

1小時前
奧運轉播費高昂，電視台為之卻步，無綫電視上屆更錄得1.5億元虧損。資料圖片

政府今日突宣佈出手購入東京奧運轉播權，林鄭表示費用比過往奧運轉播費低，翻查紀錄，上屆里約奧運轉播費為2,000萬美元（約1.6億港元），前年東奧轉播代理來港時作價更高達3,500萬美元（約2.74億港元），相信受疫情及奧運延期等因素影響，代理最終需降價求售。

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回顧過去三屆奧運轉播權費用，08年北京奧運轉播版權費為200萬美元（約1,500萬港元），然而後來兩屆奧運轉播費大幅躍升，12年有線以1.2億港元中標，16年無綫花費1.6億港元，最終連同製作開支更花費近3億元，然而礙於時差問題，觀眾人數不似預期，廣告收益不足以彌補開支，無綫電視2017年公布業績透露錄得1.5億元虧損。據報兩年前東京奧運電視轉播權代理公司代表來港與香港電視媒體洽談入標事宜，當時作價3,500萬美元（約2.74億港元），轉播費高昂，多間電視台為之卻步，加上後來疫情爆發，東奧延期，轉播事宜不了了之。

隨東奧臨近，自去年起各界均有聲音建議政府牽頭購入轉播權，但港協暨奧委會會長霍震霆四月中出席活動時，透露港府以商業決定為由，暫不考慮代本地電視台洽購播映權。翻查紀錄，18年商務及經濟發展局局長邱騰華書面答覆立法會議員提問，表示主辦機構以商業市場機制出售轉播權予合資格的傳媒機構或其有關聯的公司。相關的主辦單位要求獲得轉播權的機構須在當地免費電視台轉播一定時數的賽事或其中的重要賽事。因此，機制確保市民可免費收看一部分世界盃和奧林匹克運動會賽事，「各地政府一般不會介入，香港亦不例外。」

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港協暨奧委會副會長霍啟剛多次公開呼籲政府購入轉播權，他今早於社交網站透露港協去年成立「東京2020奧運播映權專責小組」游說政府出手，他冀當局透過如學校推廣、康文署場地播放比賽等措施推動社區參與，營造奧運氣氛。

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東京奧運轉播費無綫電視
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