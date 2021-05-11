內地足球比賽經常爆出醜聞，近日位於海南島的一場比賽中，有兩支球隊進行分組賽最後一輪對決，兩支球隊為了避開淘汰賽較強的對手，竟然在完場前互相將皮球射入自己龍門「唔想贏」。

內地傳媒報道，兩支球隊分別名為神射手隊和海大校友隊，比賽戰至89分鐘時雙方踢成2:2平手，完場前一刻雙方卻想盡辦法輸據比賽，全因是希望「走線」，以免在淘汰賽遇上強隊，結果神射手隊在沒有敵人逼搶下，主動將皮球踢入自己龍門，結果海大校友隊亦照辦煮碗，兩隊鬥擺烏龍。

相關比賽片段流出後，立即惹來內地網民熱議，「沒有一點職業道德」、「是社會和教育出了問題嗎？這樣的球員和教練在其他行業都是可怕的」、「國內的足球隊有多強讓你們怕成這樣？好奇！」

最終，海南省足總要求賽會取消兩隊參賽資格，以及處罰終身停賽。

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