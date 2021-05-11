特區政府今日宣佈購入東奧轉播權，不少準香港東奧代表表示歡迎，尤其東奧在疫情下，早前已決定取消海外觀眾到東京看比賽，一班選手家長及香港市民可以透過電視為港隊打氣，兩位已穩奪東奧入場券的靚女代表，包括女子重劍選手江旻憓及「美人魚」歐鎧淳聽到後都十分開心，將第四次出戰奧運的女子100米背泳的淳淳表示：「運動員多年的努力，可以真正做到有目共睹，對運動員是一種推動力。」

將第二次出戰奧運並會參加女重個人賽及團體賽的江旻憓，昨晚率先拍了一段片講有關東奧轉播，片內她說：「今次政府購入東奧轉播權，並分給香港各電視媒體播放，可以令香港觀眾安全及安心去睇比賽，到時我們在東京亦可以感受到大家的支持。」江旻憓的女重團隊今年破天荒奪得女重團體賽資格，此資格更確保三張個人賽入場券，屆時香港市民可以看到港隊的精采表現。她續稱：「作為運動員，我們一直積極為東奧準備，無論如何都會全力以赴。」

首次以奧運A標參加東奧的歐鎧淳，過去三屆奧運都有父母到場支持，今年因疫情，大會決定取消海外觀眾，父母都未能隨行，她一直希望政府能購入奧運轉播權，讓香港市民都可以看到香港運動員在奧運的表現，現在願望成真，對準東奧港將是推動力。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波