德國國家隊教練路維，領軍在18年世盃分組賽包尾出局後，雖然能保住帥位，但卻在19年3月向外界宣佈，三名德軍老將湯馬士梅拿、曉姆斯及謝路美保定不在他的計劃之中，從此就未再有徵召過「三老」入伍。

不過已代表德國多達100場的湯馬士梅拿，近年在德甲拜仁慕尼黑保持穩定演出，上季交出21次助攻成為德甲助攻王，目前亦以18次助攻排在今季助攻榜首位，近兩季入球數字亦達雙位數。

德國《圖片報》報道，今夏決賽周將會離任的路維終於放下成見，主動致電梅拿重召對方征戰今夏歐國盃決賽周，報道指這是由於今夏歐國盃將容許各隊的大軍名單，由原本的23人增至26人，故路維在草擬名單時，希望能夠重召梅拿這名14年世盃冠軍功臣。

事實上，自從德國放棄三名老將後，戰績卻延續了18年世盃的頹陣，去年11月更被西班牙狂數6蛋，外界一直希望路維能夠推翻早前的決定，重召梅拿等人為國出戰。

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