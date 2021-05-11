港超聯球會傑志今日公佈，推出「我包飯，你出餸」慈善飯盒支援配對慈善捐款計劃，於6至7月資助旺角及深水埗四間食肆，每日派發100個飯盒給長者及基層市民。

疫情未止，基層市民面對沉重經濟壓力，傑志慈善基金推出慈善飯盒支援計劃，希望以「配對捐款」為有需要人士獻上愛心飯盒，解他們燃眉之急。公眾在計劃期間只要向傑志慈善捐出善款，傑志就會捐出同等金額，以實踐「我（傑志）包飯，您（大家）出餸」概念，攜手為社區有需要人士獻上愛心飯盒。

傑志慈善主席伍健相信：「一個溫暖的飯盒除了緩解基層市民溫飽問題，我們更希望透過活動，將傑志在足球場上的鬥志及熱誠，傳遍社會各階層。傑志早前已進行了先導計劃資助深水埗食肆派發飯盒，反應理想，期望計劃正式推行能延續善舉。」

計劃籌得善款將於6及7月分別資助4間於深水埗及旺角區內持續有向區內市民派發免費飯盒的食肆，輪流每日派發約100個免費飯盒予區內長者、露宿者及失業人士，預計兩個月共派發約7,000個愛心飯盒。如善長們捐出100元，傑志慈善捐助100元，合共200元捐款即可緩解基層需要；公眾可透過銀行櫃位、自動櫃員機或網上轉數快（FPS），捐款到華僑永亨銀行：035-802-229809-051 (Kitchee Charities Limited)。

此外，傑志慈善亦會成立「傑志義工隊」，本月公開招募成員，召集包括傑志職球員、傑志足球學院學員及家長、傑志球迷和一眾熱愛足球的人士加入，招募詳情稍後將透過球會社交平台公佈。

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