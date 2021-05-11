東京奧運組委會宣佈，由於疫情嚴重，原定五月中訪日的國際奧委會會長（IOC）巴赫將會押後行程。

巴赫原本希望在五月中訪日，出席17日在廣島進行的聖火傳遞活動，翌日再到東京跟日本首相菅義偉，以及東京奧組委主席橋本聖子舉行會談。不過，由於日本的第四波疫情仍然嚴重，當局於日前已宣佈延長「緊急事態宣言」至月底，所以巴赫最快也要到六月才能赴日。他對上一次到日本，已經是去年11月的事情。

目前距離東京奧運揭幕只有兩個多月，但由於疫情仍然反覆，反對如期在舉行奧運的聲音亦越來越響亮。早前有網民透過網上請願網站change.org，號召民眾反對主辦奧運，短時間內已得到超過30萬人聯署支持。除此之外，周日亦有大約100人趁着東奧舉行田徑測試賽，到東京國立競技場示威抗議。

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