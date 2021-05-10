周二英超修咸頓主場迎戰水晶宮，前者近況極頹近5場輸足4場，失去射手丹尼艾格斯後修頓破關能力明顯下滑，反觀水晶宮上仗擊敗「魚腩」錫菲聯反彈，前線韋費特沙夏、伊比爾治伊斯等反擊威力強，今仗作客可保不敗，水晶宮今仗受讓平/半捧下盤。（球賽編號：星期二10；now621台明日3:15am直播）季初一度殺入前四的修咸頓

下半季走勢狂瀉，領隊哈辛赫圖飽受壓力，料今仗將主攻對手勢借主場博反彈。無奈該隊首席射手丹尼艾格斯續倦勤，另一名前鋒查阿當斯把握力甚差，令該隊入球能力大減，加上修咸頓主攻踢法，往往令防線壓力大增，34輪聯賽已失61球，失球數字排名第三，往往前面入埋唔夠後面輸。

客軍水晶宮近期大踢風流波，早前曾錄得三連敗先後負車路士、李斯特城及曼城，不過3隊都是前4分子雖敗不辱。反觀上場作客2:0擊術性擊倒錫菲聯，全場更錄得多達21次攻門是對手3倍，當中伊比爾治伊斯更以一己之力，在半場引球推進殺入敵方禁區射入，盡顯其膽識，再配合韋費特沙夏、賓迪基等人，有力反客為主作客成功取分，水晶宮受讓平/半捧下盤。

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