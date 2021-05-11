「因疫情有一年多沒比賽過，能來到香港比賽，這裡的防疫泡泡措施，令我們很有安全感，尤其每個人都做了病毒檢測。」28歲的美國短途賽車手高比（Madalyn Godby）昨日隨隊抵港，通過兩次病毒檢測合格後，今日到香港單車館進行國家盃場地單車賽的賽前練習，她曾於2018年及2020年加拿大米爾頓世界盃分別取得一金一銅，預計會跟香港「女車神」李慧詩在爭先賽及凱林賽正面交鋒。

國家盃場地單車賽本周四在香港單車館展開，不少海外車隊陸續抵港，通過機場及大會酒店內的病毒檢測後，才可到單車館練習，今日到場有來自美國、西班牙、丹麥等車手，美國隊今次來了一男兩女，兩名女車手包括高比及隊友瑪君特（Mandy Marquardt）的主項都是跟李慧詩一樣的爭先賽及凱林賽。

高比亦跟大部份車手一樣，對上一個比賽是去年二月底的柏林世錦賽，她續稱：「能在東京奧運前來香港比賽，對我們車手來說，是一次很好的備戰機會，重來賽場，真的感到很興奮。」高比坦言美國仍未選出誰人出戰東奧短途賽，未知自己能否獲選。

根據國家盃香港站的「隔離泡泡」，車手們要兩日一檢，美國隊要在周四比賽前要再做病毒檢測。

另外，現正在廣州參加全國場地單車錦標賽的港隊傳來好消息，梁寶儀及逄瑤以21分奪得女子麥迪遜賽銀牌，冠軍是33分的河南車手馬夢露及陳路路。

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