效力祖雲達斯的意大利門將保方周二宣佈，將會在今季結束後再次離開祖雲達斯，這位43歲門將未有透露未來去向，但表示已經與這支效力多年的球隊「走到盡頭」。

保方自2019年由巴黎聖日耳門重返祖雲達斯後，近兩季僅擔任球隊的副選門將，今季他在意甲的上陣次數更只有職業生涯新低的7次。他周二接受訪問時就確認將會在今夏離開先後效力了19季的老婦人：「我未來的去向非常明確，就是今年我將會結束和祖雲達斯之間的美妙旅程。」

不過保方未有明確表明將會掛靴抑或繼續球員生涯：「要麼我會結束球員生涯，或者我會找一支可以令我再次燃起熱情的球隊繼續比賽，從而獲得一些新的體驗，我將會好好考慮。」

保方又表示，自己已經為祖雲達斯付出所有，沒有絲毫遺憾：「我為球隊獻出了所有，祖雲達斯亦給予我所有應得的、甚至超乎我所想像的東西，我們彼此的旅程已經走盡。」

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