變種病毒流入香港社區，擴散風險仍未除，周四起一連四天的國家盃場地單車賽有來自23個國家約200名海外代表（車手加隨行團隊）在將軍澳香港單車館比賽，難免令人擔憂，不過，香港單車總會行政總監黃志如（Alex）派定心丸，認為在嚴密的「隔離泡泡」(bubble) ，包括每兩日一檢、入住單人房、專車接送及閉門作賽，有信心國家盃可順利進行。

「我們同政府傾整個bubble計劃時，期間已經歷不同波段，比賽期間若香港社會出現疫情變化，我們都能控制到海外隊伍不會跟社區有交叉接觸；在預料範圍之內的，都在我們掌握內，整個團隊都有信心可辦好國家盃。」Alex計算過，以今仗最早到香港的外國車隊，到港日是周日（9號），到他們賽完四天比賽及離港前，總共要接受六次病毒檢測（見附表），他說：「我們以檢測的頻密性去克服危機及隱藏病毒的感染者。」

「隔離泡泡」除運動員（包括港隊代表）每兩日一檢外，他們所到的地方只有三個，包括機場、酒店及單車館，三餐都在各人的單人房內進食，場館內不准飲食，隊與隊之間有隔板分隔，在專車點到點接送下，不會跟bubble以外的人接觸，Alex預計，bubble內除200多位海外隊伍、港隊代表外，還有約100多名工作人員，每位到場採訪的記者亦要通過一次48小時內的病毒檢測，不能直接跟車手做訪問，屆時有工作人員代為發問。

Alex認為今次國家盃部份防疫措施，或會跟東京奧運類同，車手們可以在香港實習一次，對一班準東奧代表是難得的機會。

最早來港的海外選手為例：

檢測次數/日期/檢測地點（檢測團隊）

第一次/5月9日到港/香港國際機場（特區政府檢測）

第二次/5月9日從機場坐專車到大會酒店/酒店（賽會專業團隊）

第三次/5月11日賽前每兩日一檢/將軍澳運動場（賽會專業團隊）

第四次/5月13日賽前每兩日一檢/將軍澳運動場（賽會專業團隊）

第五次/5月15日每兩日一檢/將軍澳運動場（賽會專業團隊）

第六次/5月17日賽後及離港前一檢/酒店（賽會專業團隊）

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