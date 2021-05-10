根據賽會最新的參賽名單，有55男32女來自23個國家或地區參加第一屆國家盃場地單車賽，雖然人數比如期少了一半以上，「女車神」李慧詩勁敵、德國車手沒有來港，但不乏應屆世錦賽獎牌車手，正如港隊總教練沈金康說：「雖然高手沒有來港，但對李慧詩備戰東奧沒影響，有一年多沒比賽，她最重要透過國家盃找回比賽的感覺。」

德國隊今仗只派出男車手來港比賽，李慧詩勁敵軒絲沒來，但她主項的爭先及凱林賽亦有一些「外國勢力」，包括25歲的烏克蘭車手史泰域高娃（Olena Starikova)，她於去年歐錦賽奪凱林賽金牌，亦是2019歐錦賽爭先賽銀牌，28歲來自美國的瑪君特（Mandy Marquardt）是2019泛美錦標賽爭先賽銅牌，還有27歲的日本小林優香，曾於2019年亞錦賽凱林賽贏過李慧詩奪冠，作為東奧主場車手，她參加了上月底在伊豆舉行的東奧測試賽。

應屆世錦賽獎牌車包括女子全能賽金牌的日本梶原悠未，女子500米計時賽銅牌、來自意大利的維絲（Miriam Vece），以及男子凱林賽銀牌、來自日本的脅本雄太以及男迪遜銅牌的德國車手懷赫特（Theo Reinhardt）。首屆國家盃共有三站，可惜三月威爾斯首站因疫情取消，次站香港，第三站是六月哥倫比亞。

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