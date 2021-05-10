曼聯主場奧脫福球場被世人稱為「夢劇院」，然而這個能容納7.6萬名球迷的球場，原來是「金玉其外、敗絮其中」！英國《每日郵報》報稱，奧脫福主場館屋頂不但漏水，更有鼠患問題。然而班主格拉沙家族卻一於懶理，為慳錢拒絕翻新球場，難怪會激起魔迷的憤怒。

近年各支英超球隊紛紛投資改善主場。自2000年起，曼聯在過去11年間只用了1.18億鎊改善主場，反觀宿敵利物浦卻花費了2.78億鎊包括翻新看台，曼城亦花費了3.74億鎊包括擴建主場館，熱刺則花費了高達14億鎊興建了歐洲最先進的新主場。

有指曼聯去年曾想將奧脫福擴建，然而至今仍未實行，惟球場狀況卻令人擔憂，早於2012年奧脫福主辦奧運時，屋頂就曾出現漏水的情況。2019年4月，奧脫福球場因一場風暴屋頂出現塌陷，雨水不斷流入看台。另一問題是鼠患嚴重，早於2006年就曾被批評場上有老鼠，然而卻未有妥善處理，2015年9月更被當地議會批評未能採取有效防鼠措施。

難怪前曼聯名將加利尼維爾早前公開呼籲格拉沙家族賣盤時，亦曾經提及奧脫福的情況：「從電視上球場看似很好，但你在現場會看到它正生鏽和腐爛。訓練場在英國甚至不入前五，我們已經10年沒有殺入歐聯4強，八年沒有贏得聯賽冠軍。」

文：尊嘉