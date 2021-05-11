塘鵝周一常規賽作客灰熊，兩軍於常規賽季尾正為爭奪季後賽席位的附加賽資格努力中，不過排在西岸第11位的塘鵝相對處於劣勢。球隊除數日前有新星錫安威廉臣（Zion Williamson）左手無名指骨裂無限期休戰，周一常規賽最後亦以110:115不敵第9位的灰熊，而第10的馬刺同日主場亦146:125大勝公鹿，兩隊勝差拉開到2.5場。

塘鵝餘下只剩3場常規賽，分別要對陣3支排名比己隊高的小馬、勇士及湖人下，塘鵝要取得附加賽資格，可謂非常艱難。

香港時間周二常規賽戰果

騎士102:111 溜馬

鷹隊 125:124 巫師

灰熊 115:110 塘鵝

馬刺 146:125 公鹿

註：前者主場

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