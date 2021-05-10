如果在近日足球賽事要選一個最震撼的入球，毫不懷疑地會選法甲里爾資深前鋒耶馬士射入的超級世界波！那令巴黎聖日耳門要蟬聯法甲冠軍更加困難。說起資深球員，在港超，丹恩奴域（藍衫）為傑志演「帽子戲法」，在港超落過班的利安高也在今季其效力球隊打開了入球之門！

這些，未必是全球最受人注意的球員，但都有一個共通點，就是敢於開拓把握面前出現的機會，到非自己comfort zone的聯賽去闖去拼。或者，最後成績並非奪過舉世聞名的大賽冠軍，但亦至少令本身的足球夢想能一直前行！而同時，也令夢想實現之餘，穩固了本身的生活及經濟條件。在極多範疇都以資本為標準的地球上，實在無可厚非。在全球不同足球環境中，不難發現很多球員聰明地在把握面前的機會！取正面，做最重要的，其他先放在一旁！這種現實問題，筆者也經歷過，只能靠自己去計劃，somehow by luck，一步一步向前行。

步步向前，英超，從未試過在5月出現瘋狂賽程！將踢到 「臨瘋」 的會是曼聯，很多擁躉都談論球隊近來輪換疲累問題！而車路士連同兩場決賽，五場對手全部沒有弱旅！李斯特城周中對曼聯，兩對車路士後，還有熱刺！看來，曼城在「五月天」的賽序算是不錯的 ，若歐聯決賽由伊斯坦堡變成卡迪夫之夜，就可能更加舒服！

何輝

足球評述員

周二見報