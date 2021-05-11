繼大坂直美與莎蓮娜對在疫情下舉辦東京奧運提出質疑後，日本網球男將錦織圭亦表示情況令人擔憂，並指一旦選手村出現大規模爆疫，主辦單位未必有能力處理。

「我不知道他們（東京奧組委）在想甚麼，也不知道他們計劃如何建立一個氣泡，因為奧運不是一個只牽涉100人的賽事。」正出戰意大利公開賽的錦織圭說。「選手村會有一萬人，所以情況不會容易，特別是日本目前的疫情控制並不理想。不僅是日本，大家必須考慮全世界的情況。」

「假如你設置一個有效的氣泡，你或許可以這樣做，只當然亦會有危機。假如選手村有100宗，甚至上千宗感染個案會怎樣？」去年曾因染疫而錯過美國公開賽的錦織圭續道。「新型冠狀病毒可以非常輕易地傳播，所以我也贊同大坂直美的說法，應該好好商量，如何可以安全地舉行奧運。」

錦織圭周一在意大利公開賽首圈，以6:3、6:4擊敗東道主球手霍尼利。

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