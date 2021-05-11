香港保齡球傳奇車菊紅昨晨離世，終年69歲。另一保齡球名將許長國早年榮登世界冠軍，堪稱繼車菊紅後最成功的保齡球港將，可惜退役短短一年後就因腦腫瘤猝死，終年41歲，同樣教人惋惜。

許長國13歲接觸保齡球，及後巧遇車菊紅前教練張鶴洲，在其指導下1994年首次入選港隊，出戰廣島亞運，可惜三甲不入。隨後他為保齡球放棄髮型師正職，節衣縮食三年，終於在翌屆亞運勇奪男子優秀賽冠軍圓夢。2001年，許長國於世界保齡球優秀賽封王，成為首位奪世界冠軍的保齡球港將；同年九月再夥拍胡兆康在東亞運雙人賽項目摘冠，再膺2001年亞洲最佳球手，被喻為是繼車菊紅後最成功的香港保齡球運動員。

登上生涯高峯後，許長國急流勇退，翌年宣佈退役淡出球壇。短短一年後，他因頭痛及嘔吐求診，但十多日後才被發現腦內有兩個惡性腫瘤，確診當晚病情就急轉直下。許長國最終不治，終年41歲。當時正值沙士（非典型肺炎）高峯期，許的遺孀事後批評屯門醫院疏忽照顧，令許失救致死。

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