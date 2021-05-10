周二西甲，巴塞隆拿作客鬥利雲特，巴塞在聯賽最後直路頻頻失分，近3仗僅贏1場，今仗面對曾挫馬德里雙雄的利雲特難大勝，讓兩球不看好，寧撐下盤。（球賽編號：星期二12；now611及632台明日4:00am直播）

今季西甲競爭激烈，戰至35輪頭4隊都有機會爭標，可惜巴塞隆拿在上輪主場只能0:0賽和馬德里體育會，爭冠變得被動，要馬德里雙雄失分才有後上奪冠的機會。事實上球隊近況不穩，近3場聯賽僅贏1場更失4球，球隊近5場亦只有1場保持不失，今仗難保清白身，此外球隊近4次作客鬥利雲特僅得1勝3負，要大勝利雲特，未必會如想像般輕鬆。

另邊廂，利雲特上仗與要搶分護級的艾拉維斯打成2:2終止4連敗，餘下3輪只需1分就能護級成功。事實上，球隊今季面對前列球隊表現不俗，曾作客挫皇家馬德里外，面對馬德會亦保持1勝1和不敗，加上球隊首循環作客巴塞僅以0:1敗走魯營球場，今場有本錢避免大敗。

同日，艾拉維斯作客與第19位的艾爾切上演護級大戰。賽前2軍只有2分差距，艾拉維斯近期搶分能力不俗，近6仗僅1敗，取得2勝3和1負；相反艾爾切正兩連敗外，近10場僅贏1場，平手盤寧撐客隊艾拉維斯。（球賽編號：星期二8；now633台明日2:00am直播）

文：港生