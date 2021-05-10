葡超榜首隊士砵亭在周二聯賽迎戰尾三的博維斯塔只要勝出，就可以自01/02球季以來首次奪標，球員戰意十足，絕對遇神殺神，加上球隊近季聯賽迎博維斯塔就經常半、全場皆勝，今役可博士砵亭「半全場」開[主/主]。（明日3:30am開賽）

士砵亭暫時以31戰得79分居首，領先次席的波圖八分，在聯賽餘尚三輪比賽下，亦即是說，只要士砵亭在今役勝出，就可以一搔19年之癢，奪得聯賽冠軍。士砵亭今役幾近「夫添」，只有右閘柏度樸路因傷上陣成疑，其餘主力如前鋒紐奴山度士及中場柏祖干卡維斯等，全部可以候命，實力甚強，勝望壓一。由於士砵亭近五季聯賽迎戰博維斯塔全部半場與全場都勝出（見附表1），今役當然要捧[主/主]。

博維斯塔目前以31戰得30分排尾3，只少尾4的里奧艾維1分，今役亦要搶分護級，但球隊整體實力與士砵亭有距離，就算今役有中場紐奴米歇爾山度士刑滿復出，前鋒艾貝夫艾利斯近2場入3球，相信都難阻士砵亭開捧盃派對。

信賓菲加贏2:0爭亞軍

至於第三位的賓菲加作客包尾的國民隊，則可吼賓菲加勝2:0波膽。國民隊目前以25分包尾，但只落後尾4的里奧艾維6分，故護級未絕望，而球隊今季鬥葡超Big 3球隊亦甚少大敗，5場中有3場輸0:2（見附表2）。

賓菲加目前以67分排第3，落後次席的波圖四分，仍有望趕過波圖獲下屆歐聯直接參賽席位，故今役就算作客，都會全力爭取主動。由於賓菲加今季有10次以2:0勝出，今役亦可以再追這個波膽。（明日1:00am開賽）

文：數人