利物浦門將艾利臣比加今年二月慘遇喪父之痛，父親荷西比加於巴西南拉夫拉斯市潛水時遇溺身亡。努力走出傷痛的他，今個月有開心的事沖沖喜，就是他的太太Natalia為他誕下第三位孩子，今次是位兒子，這位紅軍門將開心把合照上載到社交媒體分享。

摰親無論離開多久，所帶來的傷痛並不是時間可以治癒的。父親逝世至今接近三個月，或多或少影響艾利臣在場上的表現，幸好他有太太及兩位孩子，包括女兒Helena和去年出生的兒子Matteo陪伴，周一太太再為家中添一名新丁，今後必定非常熱鬧。

周日鬥修咸頓一仗力保不失，當選最佳球員的艾利臣，在ig分享一家三口的溫馨合照寫道：「歡迎我的兒子！現時戰士的彈匣已經上滿彈藥了。」他又在動態story分享自己抱着初生兒子的相片，寫下「Rafael」，看來已經為兒子取好名字。

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