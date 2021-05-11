香港政府今日宣佈購得東奧轉播權，不少香港殘奧港將第一時間在fb發問：「咁殘奧呢？」36歲、將第五次代表香港出戰東京殘奧的硬地滾球名將梁育榮，對於特首林鄭月娥隻字不提殘奧，是否意味沒計劃購入殘奧轉播權呢？在過去四屆殘奧為香港奪得三金一銀的他坦言有「不公平」及「被歧視」的感覺，期望政府亦買下殘奧轉播權，讓香港市民有機會欣賞及認識殘奧會的項目。

曾兩度被提名競逐勞倫斯世界體育大獎的最佳殘疾運動員獎的梁育榮說：「原本屋企人會去東京看我比賽，但因疫情去不到，他們都問我香港會否有殘奧直播？暫時收到的消息是政府冇買殘奧，我當然不開心，感覺他們標籤殘奧不是一個奧運會，這對我們不公平，多少也有歧視成份」。

香港殘奧會自1972開始派員參賽，屆屆都有獎牌落袋，今屆殘奧是在東京奧運閉幕後兩星期，即8月24日至9月5日在東京舉行，殘奧七金得主、輪椅劍擊代表余翠怡亦將第五次出戰東京殘奧：「政府買奧運是好事，因為香港人有得睇，但看到早上的報導不知道有沒有買殘奧，若可以在香港看到殘奧是的夢想。」

將首次出戰殘奧輪椅羽毛球的陳浩源，家人原本買了幾十張門票到東京支持他，但在東奧組委會決定沒有海外觀眾後，家人都希望能在電視看到他，他笑說：「好似大家撲不到Mirror飛，在social media睇到都心啦!」

香港殘奧會總事林俊英表示，歷來只有電視台播過2008北京殘奧：「特區政府一直對殘疾運動十分支持，亦充分認同殘疾運動員在爭取國際成績的克苦訓練及決心，東京殘奧的舉行日期與奧運相隔兩星期，深信政府到時一定有合適的安排。」

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